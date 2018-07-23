23.07.2018 16:03 Общество, Экономика
Семашко: Преференций по оплате электроэнергии для населения после запуска БелАЭС не будет
Минск, 23 июля. Жителям Беларуси не предполагается предоставлять преференции по оплате электроэнергии после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил вице-премьер Владимир Семашко в интервью газете "Островецкая правда", опубликованном 23 июля на сайте этого печатного издания.
"Преференции планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен, — отметил чиновник. — К примеру, два автомобильных гиганта — белорусский МАЗ и российский КамАЗ, которые работают на одних и тех же евразийских рынках, покупают электроэнергию по разной цене. МАЗ платит 11 центов за киловатт-час, а КамАЗ — 4,5 цента. Думаю, не стоит объяснять, чья продукция будет более конкурентоспособная на рынке. И это касается не только этих предприятий".
Семашко также подчеркнул, что Беларусь должна постепенно отказаться от перекрестного субсидирования и перейти к тому, чтобы граждане полностью возмещали себестоимость электроэнергии и других потребляемых ими ресурсов.
"В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения, — сказал вице-премьер. — На Западе население платит за электроэнергию в два-три раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население — около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители — около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа. Сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии, газа — и того меньше: около 43%".
Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.
"Преференции планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен, — отметил чиновник. — К примеру, два автомобильных гиганта — белорусский МАЗ и российский КамАЗ, которые работают на одних и тех же евразийских рынках, покупают электроэнергию по разной цене. МАЗ платит 11 центов за киловатт-час, а КамАЗ — 4,5 цента. Думаю, не стоит объяснять, чья продукция будет более конкурентоспособная на рынке. И это касается не только этих предприятий".
Семашко также подчеркнул, что Беларусь должна постепенно отказаться от перекрестного субсидирования и перейти к тому, чтобы граждане полностью возмещали себестоимость электроэнергии и других потребляемых ими ресурсов.
"В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения, — сказал вице-премьер. — На Западе население платит за электроэнергию в два-три раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население — около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители — около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа. Сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии, газа — и того меньше: около 43%".
Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.