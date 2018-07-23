Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/23/965968/
Дата распечатки: 23.07.2018 16:27
 
23.07.2018 16:03 Общество, Экономика

Семашко: Преференций по оплате электроэнергии для населения после запуска БелАЭС не будет

Минск, 23 июля. Жителям Беларуси не предполагается предоставлять преференции по оплате электроэнергии после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил вице-премьер Владимир Семашко в интервью газете "Островецкая правда", опубликованном 23 июля на сайте этого печатного издания.

"Преференции планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен, — отметил чиновник. — К примеру, два автомобильных гиганта — белорусский МАЗ и российский КамАЗ, которые работают на одних и тех же евразийских рынках, покупают электроэнергию по разной цене. МАЗ платит 11 центов за киловатт-час, а КамАЗ — 4,5 цента. Думаю, не стоит объяснять, чья продукция будет более конкурентоспособная на рынке. И это касается не только этих предприятий".

Семашко также подчеркнул, что Беларусь должна постепенно отказаться от перекрестного субсидирования и перейти к тому, чтобы граждане полностью возмещали себестоимость электроэнергии и других потребляемых ими ресурсов.

"В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения, — сказал вице-премьер. — На Западе население платит за электроэнергию в два-три раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население — около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители — около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа. Сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии, газа — и того меньше: около 43%".

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.
Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 23 Июль 2018, 16:27
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск