В МВД Беларуси полагают, что участники белорусско-израильского секс-бизнеса вербовали также жительниц России и Украины

Минск, 23 июля. Новые подробности дела о белорусско-израильском секс-бизнесе сообщило Министерство внутренних дел Беларуси.



По информации МВД, весной 2018 года сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси установили, что на территории республики проживает гражданин Израиля, который вербует девушек с целью их последующего вывоза в эту страну для занятия проституцией.



В рамках организации международного сотрудничества оперативная информация была направлена коллегам из израильской полиции, представители которой в скором времени прибыли в Минск для обсуждения дальнейших совместных мероприятий по пресечению противоправной деятельности.



"Результатом взаимодействия стражей порядка двух государств стала проведенная в июле нынешнего года на территориях Израиля и Беларуси операция по задержанию шести причастных к организации секс-бизнеса, в том числе и 57-летнего гражданина, задержанного 20 июля в Минске. Он арестован. В настоящий момент известно о пяти наших соотечественницах, вывезенных им из страны для оказания интимных услуг", — рассказал заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Дмитрий Цаюн.



Как сообщает МВД, потенциальных проституток фигурант искал в социальных сетях и на сайтах знакомств: переписывался с девушками, изучал их характеры и предлагал подходящим кандидаткам высокооплачиваемую работу за границей.



"Не скрывал, что придется заниматься проституцией, однако некоторую информацию недоговаривал, обманом вынуждая женщин принять положительное решение. Тех, кто давал свое согласие, он тщательно инструктировал и объяснял, как не вызвать подозрений при въезде на территорию иностранного государства. Проездные билеты для белорусок приобретались в Израиле. Там же шло оформление всех необходимых документов. Эту часть работы выполняли подельники мужчины. Кроме того, они отвечали за встречу и размещение прибывших, а также контролировали "режим труда" женщин и своевременную сдачу "выручки", — говорится в сообщении МВД.



"У нас есть основания полагать, что для занятия проституцией задержанные привлекали не только уроженок Беларуси, но и жительниц России и Украины", — отметил Дмитрий Цаюн.



Следственным управлением УСК по Минску по материалам проверки управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома в отношении 57-летнего гражданина Израиля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК (использование занятия проституцией другим лицом, сопряженное с вызовом за пределы государства лица для занятия проституцией). К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Принимаются меры по отысканию имущества фигуранта, подлежащего аресту. Также органом дознания по поручению следователя проведены обыски по месту проживания и регистрации подозреваемого. В ходе расследования будет проверяться причастность мужчины к иным фактам противоправной деятельности, связанной с поиском девушек для оказания ими платных интимных услуг за пределами Беларуси.