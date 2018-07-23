23.07.2018 16:53 Экономика
Белорусские производители шампиньонов готовы принять у себя инспекцию Россельхознадзора
Минск, 23 июля. Белорусские производители шампиньонов готовы принять у себя инспекцию Россельхознадзора, сообщает информагентство ТАСС.
"Мы получили из Беларуси письмо, в котором коллеги заявляют, что готовы принять нас", — сообщил представитель Россельхознадзора, отметив, что сроки инспекции еще не определены.
Как сообщалось, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заподозрила одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в Россию польской продукции. Принято решение с 24 июля ввести временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси, и в связи с этим служба планирует провести проверку профильных белорусских предприятий. Ограничения вводятся до завершения инспекций белорусских предприятий.
Пока вопросы по поставкам белорусских шампиньонов в Россию решаются с помощью рабочей переписки, отметили в ведомстве.
"Мы получили из Беларуси письмо, в котором коллеги заявляют, что готовы принять нас", — сообщил представитель Россельхознадзора, отметив, что сроки инспекции еще не определены.
Как сообщалось, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заподозрила одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в Россию польской продукции. Принято решение с 24 июля ввести временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси, и в связи с этим служба планирует провести проверку профильных белорусских предприятий. Ограничения вводятся до завершения инспекций белорусских предприятий.
Пока вопросы по поставкам белорусских шампиньонов в Россию решаются с помощью рабочей переписки, отметили в ведомстве.