Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 23.07.2018 18:16
 
23.07.2018 16:53 Экономика

Белорусские производители шампиньонов готовы принять у себя инспекцию Россельхознадзора

Минск, 23 июля. Белорусские производители шампиньонов готовы принять у себя инспекцию Россельхознадзора, сообщает информагентство ТАСС.

"Мы получили из Беларуси письмо, в котором коллеги заявляют, что готовы принять нас", — сообщил представитель Россельхознадзора, отметив, что сроки инспекции еще не определены.

Как сообщалось, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заподозрила одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в Россию польской продукции. Принято решение с 24 июля ввести временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси, и в связи с этим служба планирует провести проверку профильных белорусских предприятий. Ограничения вводятся до завершения инспекций белорусских предприятий.

Пока вопросы по поставкам белорусских шампиньонов в Россию решаются с помощью рабочей переписки, отметили в ведомстве.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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