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Дата распечатки: 23.07.2018 18:16
 
23.07.2018 17:14 Экономика

ЕБРР предоставляет кредит в 20 млн евро на расширение белорусского производителя мебели "Мебелаин"

Минск, 23 июля. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на расширение производства белорусского производителя мебели "Мебелаин".

Как сообщили в банке, кредит в размере до 20 млн евро на 7 лет предоставляется белорусскому производителю мебели ИООО "Мебелаин", принадлежащему литовскому концерну SBA. Кредит покроет расходы на запланированные строительные работы и обеспечит необходимый оборотный капитал.

"Мебелаин" намерен увеличить объем своего производства для удовлетворения растущего спроса в Европе и России. По завершении проекта производственный объект компании в Могилеве должен расшириться на 100%. Компания также планирует увеличить количество местных поставщиков для своего производства и выйти на рынки новых стран.

Местные поставщики должны быть сертифицированы по стандарту FSC (добровольный механизм, разработанный для более эффективного управления лесами по всему миру).

ЕБРР успешно работает с "Мебелаин" и ее материнской компанией SBA с 2010 года, когда он оказывал поддержку проекту нового строительства в свободной экономической зоне "Могилев". С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал свыше 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.

ИООО "Мебелаин" образовалось в 2010 году. Является резидентом свободной экономической зоны "Могилев". Учредителями являются группа компаний Литовской Республики, входящие в концерн SBA, которая управляет пятью мебельными фабриками в Литве и фабрикой в России. Общий объем инвестиций оценивается в 14 млн евро. Планируемый годовой оборот — 20 млн евро. "Мебелаин" является основным поставщиком сборной мебели для IKEA.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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