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Дата распечатки: 23.07.2018 18:16
 
23.07.2018 17:16 Общество

В Беларуси учреждена медаль в честь 20-летия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям

Минск, 23 июля. В Беларуси учреждена юбилейная медаль "20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал 23 июля Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Медалью будут награждать работников и гражданский персонал системы МЧС за образцовое выполнение служебных обязанностей. Также ее будут вручать ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и другим лицам, в том числе иностранцам, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сферах защиты населения и территорий Беларуси от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, гражданской обороны.

Медаль изготавливается из металла серебристого цвета. На лицевой стороне изображены эмблема МЧС и окаймляющие ее белорусский орнамент и лавровый венок. На обратной стороне размещена лента с девизом ведомства "Профессионализм. Отвага. Честь". Расходы на изготовление медалей и удостоверений к ним будут выделены из средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, и других источников.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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