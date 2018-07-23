В Беларуси учреждена медаль в честь 20-летия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям

Минск, 23 июля. В Беларуси учреждена юбилейная медаль "20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал 23 июля Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.



Медалью будут награждать работников и гражданский персонал системы МЧС за образцовое выполнение служебных обязанностей. Также ее будут вручать ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и другим лицам, в том числе иностранцам, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сферах защиты населения и территорий Беларуси от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, гражданской обороны.



Медаль изготавливается из металла серебристого цвета. На лицевой стороне изображены эмблема МЧС и окаймляющие ее белорусский орнамент и лавровый венок. На обратной стороне размещена лента с девизом ведомства "Профессионализм. Отвага. Честь". Расходы на изготовление медалей и удостоверений к ним будут выделены из средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, и других источников.