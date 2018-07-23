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Дата распечатки: 23.07.2018 18:16
 
23.07.2018 17:44 Общество, Экономика

За получение взятки задержан начальник службы государственной организации Гомельской области

Минск, 23 июля. Сотрудники БЭП задержали председателя комиссии по подготовке и проведению государственных закупок одной из государственных организаций Гомельской области.

По информации ГУВД Мингорисполкома, в ходе проверки была получена оперативная информация о том, что, будучи председателем комиссии по подготовке и проведению государственных закупок, житель Гомельской области, "имея умысел на получение незаконного материального вознаграждения, исключительно в связи с занимаемым должностным положением принял для себя лично деньги от директора одной столичной коммерческой организации за благоприятное решение вопроса по выбору ее в качестве победителя процедуры государственной закупки за счет государственных бюджетных средств водолазного оборудования".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Он задержан и водворен в ИВС Гомельского облисполкома.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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