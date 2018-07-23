Дело об убийстве двух женщин в Бобруйске расследуется в центральном аппарате СК

Минск, 23 июля. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется дело, возбужденное по факту убийства двух женщин 20 июля в Бобруйске (п. 1 ч. 2 ст. 139 УК — убийство двух лиц). Об этом сообщили в СК.



По информации следственных органов, установлено, что 36-летний мужчина совместно с 27-летней и 26-летней женщинами распивал спиртные напитки в одном из увеселительных заведений Бобруйска. После этого компания направилась домой к мужчине, где спустя некоторое время обе девушки были обнаружены мертвыми.



На протяжении трех дней следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета работала на месте происшествия.



По подозрению в совершении преступления задержан и допрошен неработающий мужчина, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. Проведен следственный эксперимент с участием подозреваемого и проверка показаний на месте. По уголовному делу назначено проведение судебных экспертиз.



В настоящее время следствием готовятся материалы для предъявления 36-летнему мужчине обвинения. Расследование продолжается, устанавливаются мотивы совершения преступления и причастность задержанного к иным противоправным действиям.