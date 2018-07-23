23.07.2018 18:09 Политика, Экономика
Посол Суриков: Большинство нарушений по ввозу санкционной продукции из Беларуси в Россию совершаются российскими фирмами
Минск, 23 июля. Большинство нарушений по ввозу санкционной продукции из Беларуси в Россию совершаются российскими фирмами. Об этом заявил посол России в Беларуси Александр Суриков в интервью телеканалу "Мир".
"Без участия российского бизнеса не обходится, — сказал дипломат. — Большинство нарушений — это нарушения ввоза санкционных товаров российскими фирмами. Вот как они добывают белорусские сопроводительные документы — второй вопрос".
По мнению Сурикова, проблему можно решить, если "этим заниматься, разбираться, четко работать на границе нашей общей с Европой". "Надо допустить наших таможенников частично к наблюдательным процессам, — сказал Суриков. — Наверное, объединить системы идентификационные, которые у нас разные с Беларусью на границе. Меньше скандалов, а заниматься делом".
Суриков считает, что если сократится нелегальный ввоз санкционной продукции, то тогда "увеличится количество продукции, произведенной российским и белорусским крестьянином". "А это во благо обеих наших стран", — сказал Суриков.
17 июля об участии российского бизнеса в поставках санкционной продукции на территорию России заявил Александр Лукашенко.
"Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, — кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", — сказал он на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.
"Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с "тяжелыми погонами". Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать", — подчеркнул глава государства.
По информации ГТК, с момента введения российской стороной специальных экономических мер в отношении отдельных стран и категорий товаров таможенными органами Беларуси проведено более 4,7 тыс. специальных мероприятий, трудозатраты на которые составили более 108 тыс. человеко-часов. Выявлено 2,2 тыс. административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тыс. тонн товаров санкционной группы.
"Без участия российского бизнеса не обходится, — сказал дипломат. — Большинство нарушений — это нарушения ввоза санкционных товаров российскими фирмами. Вот как они добывают белорусские сопроводительные документы — второй вопрос".
По мнению Сурикова, проблему можно решить, если "этим заниматься, разбираться, четко работать на границе нашей общей с Европой". "Надо допустить наших таможенников частично к наблюдательным процессам, — сказал Суриков. — Наверное, объединить системы идентификационные, которые у нас разные с Беларусью на границе. Меньше скандалов, а заниматься делом".
Суриков считает, что если сократится нелегальный ввоз санкционной продукции, то тогда "увеличится количество продукции, произведенной российским и белорусским крестьянином". "А это во благо обеих наших стран", — сказал Суриков.
17 июля об участии российского бизнеса в поставках санкционной продукции на территорию России заявил Александр Лукашенко.
"Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, — кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", — сказал он на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.
"Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с "тяжелыми погонами". Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать", — подчеркнул глава государства.
По информации ГТК, с момента введения российской стороной специальных экономических мер в отношении отдельных стран и категорий товаров таможенными органами Беларуси проведено более 4,7 тыс. специальных мероприятий, трудозатраты на которые составили более 108 тыс. человеко-часов. Выявлено 2,2 тыс. административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тыс. тонн товаров санкционной группы.