Белорусские военные проинспектируют воинскую часть ВС Украины

Минск, 23 июля. С 24 по 27 июля в рамках белорусско-украинского межправительственного соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа Беларуси проведет инспекцию указанного района на территории Украины и посетит одну из воинских частей украинских вооруженных сил.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.



В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

