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Дата распечатки: 23.07.2018 19:34
 
23.07.2018 18:02 Безопасность

Белорусские военные проинспектируют воинскую часть ВС Украины

Минск, 23 июля. С 24 по 27 июля в рамках белорусско-украинского межправительственного соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа Беларуси проведет инспекцию указанного района на территории Украины и посетит одну из воинских частей украинских вооруженных сил.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.
БелаПАН.

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