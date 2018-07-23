23.07.2018 17:59 Политика, Экономика
Премьер-министр Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 27 июля в Санкт-Петербурге
Минск, 23 июля. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие пройдет 27 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
Повестка дня состоит из 19 пунктов. В частности, планируется рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов. Также будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки ЕАЭС, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другие вопросы.
В рамках участия в мероприятии запланирован ряд двусторонних переговоров.
Повестка дня состоит из 19 пунктов. В частности, планируется рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов. Также будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки ЕАЭС, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другие вопросы.
В рамках участия в мероприятии запланирован ряд двусторонних переговоров.