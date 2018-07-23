В Минске задержан врач, подозреваемый в незаконном обороте психотропов

Минск, 23 июля. Сотрудниками наркоконтроля МВД, ГУВД и Фрунзенского РУВД Минска задержан 38-летний врач частного учреждения здравоохранения, который подозревается в незаконном обороте психотропных веществ.



По информации Фрунзенского РУВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что, используя свои служебные полномочия, врач выписал рецепт на приобретение таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество, на одного клиента, который на тот момент проходил курс лечения. Но в аптеке врач приобрел данные таблетки сам.



Сотрудники наркоконтроля задержали подозреваемого, когда тот ожидал покупателя товара. В ходе обыска у мужчины обнаружено и изъято 20 таблеток. Вещество было направлено на исследование в Госкомитет судебных экспертиз. Установлено, что данные объекты содержат в своем составе опасное психотропное вещество — диазепам.



"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", — сказал заместитель начальника криминальной милиции Фрунзенского РУВД Вадим Гриб.



Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.