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Дата распечатки: 23.07.2018 19:32
 
23.07.2018 19:03 Общество

Под домашний арест помещен водитель грузовика — участник ДТП в Украине, в котором погибли пять белорусов

Минск, 23 июля. 42-летний водитель грузовика, с участием которого произошло смертельное ДТП в Николаевской области Украины, помещен под домашний арест. Такая мера пресечения избрана 23 июля на судебном заседании, сообщает прокуратура Николаевской области.

"23 июля 2018 года следственным судьей рассмотрено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 42-летнему водителю грузовика, с участием которого произошла ужасная автокатастрофа на трассе вблизи поселка Кривое Озеро", — говорится в сообщении.

На подозреваемого возложен ряд обязательств, в частности прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями в данном уголовном производстве.

Авария, в которой погибли пять белорусов и 12 получили травмы различной степени тяжести, произошла 20 июля около 4.00 возле поселка Кривое Озеро. По информации украинской полиции, водитель микроавтобуса перевозил 17 пассажиров по маршруту Одесса — Гомель и не справился с управлением. В результате произошло столкновение с припаркованным на обочине из-за поломки грузовым автомобилем.

Следователи выясняют, почему водитель остановился на проезжей части и не принял всех предписываемых правилами дорожного движения мер безопасности во время аварийной остановки.

21 июля водителю грузовика сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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