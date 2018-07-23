Минск, 23 июля. Беларусь и Таиланд подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.



Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, постановлением Совета министров № 559 от 23 июля проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.



Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения с разрешением при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.



Постановление вступает в силу со дня его принятия.