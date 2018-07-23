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Дата распечатки: 23.07.2018 21:00
 
23.07.2018 19:48 Общество

Беларусь и Таиланд подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий

Минск, 23 июля. Беларусь и Таиланд подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, постановлением Совета министров № 559 от 23 июля проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения с разрешением при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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