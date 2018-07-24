Белгидромет вновь предупредил о грозах и шквалистом ветре

Минск, 24 июля. Очередное штормовое предупреждение распространил Белгидромет.



В дневные часы 24 июля на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске также прогнозирутся гроза.



При этом по-прежнему будет тепло: от 22 до 28 градусов выше нуля (в Минске 24—26).



Штормовые предупреждения синоптики выпускают ежедневно с 12 июля.



Минувшим днем наибольшее количество осадков выпало на северо-западе: по 34 мм в Нарочи и Шарковщине (соответственно 47% и 45% месячной нормы), 30 мм в Лынтупах (42%). 1 мм осадков равен 1 л воды на квадратный метр территории.