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Дата распечатки: 24.07.2018 07:58
 
24.07.2018 07:06 Общество

Белгидромет вновь предупредил о грозах и шквалистом ветре

Минск, 24 июля. Очередное штормовое предупреждение распространил Белгидромет.

В дневные часы 24 июля на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске также прогнозирутся гроза.

При этом по-прежнему будет тепло: от 22 до 28 градусов выше нуля (в Минске 24—26).

Штормовые предупреждения синоптики выпускают ежедневно с 12 июля.

Минувшим днем наибольшее количество осадков выпало на северо-западе: по 34 мм в Нарочи и Шарковщине (соответственно 47% и 45% месячной нормы), 30 мм в Лынтупах (42%). 1 мм осадков равен 1 л воды на квадратный метр территории.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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