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Дата распечатки: 24.07.2018 09:14
 
24.07.2018 07:43 Политика

Лукашенко: В Беларуси высоко оценивают успехи в социально-экономической сфере и на международной арене, достигнутые Узбекистаном под руководством его лидера

Минск, 24 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

В Беларуси высоко оценивают успехи в социально-экономической сфере и на международной арене, достигнутые Узбекистаном под руководством его лидера, отмечается в послании, которое приводит пресс-служба белорусского руководителя.

"Открытые партнерские белорусско-узбекские отношения, основанные на взаимопонимании и дружбе, активно развивающийся диалог на всех уровнях и динамика укрепления торгово-экономических связей демонстрируют заинтересованность наших государств в наращивании плодотворного сотрудничества", — говорится в поздравлении.

Лукашенко убежден, что совместными усилиями странам удастся реализовать существенный экономический, научный, гуманитарный потенциал двустороннего взаимодействия.

Мирзиёев, которому сегодня исполнился 61 год, возглавил Узбекистан в сентябре 2016 года. С 2003 года находился на посту премьер-министра. Сейчас в стране идет либерализация экономической и политической жизни.

С предшественником Мирзиёева Исламом Каримовым у Лукашенко были непростые отношения. В частности, в 2011 году белорусский официальный лидер заявил о тройной внешнеполитической игре Узбекистана, а в 2015-м Каримов подверг коллегу публичной критике в вопросе вклада народов в победу над гитлеровской Германией.
БелаПАН.

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