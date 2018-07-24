Скончалась 28-летняя футболистка минской команды "Зорка-БДУ" Юлия Борисенко

Минск, 24 июля. В возрасте 28 лет скончалась футболистка минского клуба "Звезда-БГУ" Юлия Борисенко.



Сообщение о смерти игрока было размещено на странице клуба в социальной сети "ВКонтакте" поздно вечером 23 июля.



Еще 21 июля спортсменка выходила в составе команды на матч чемпионата страны против команды "Славянка" и провела на поле все 90 минут. Встреча завершилась со счетом 22:0 в пользу "Звезды-БГУ". Борисенко забила один мяч.



Футболистка родилась 4 марта 1990 года в Таллинне. Чемпион Беларуси (2015), обладатель Кубка Беларуси (2010, 2015), Суперкубка Беларуси (2010, 2015, 2016), Кубка России (2014), Суперкубка России 2013. Выступала в национальной сборной Беларуси.