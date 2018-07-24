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Дата распечатки: 24.07.2018 10:42
 
24.07.2018 09:39 Общество

Сотрудники Брестской таможни конфисковали более 90 кг оленьих рогов

Минск, 24 июля. В республиканском пункте таможенного оформления "Мокраны" сотрудники Брестской таможни в тайнике легкового автомобиля обнаружили более 90 кг распиленных оленьих рогов.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, 21-летний безработный житель Брестского района возвращался из Украины на автомобиле "Фольксваген" и при пересечении границы выбрал для движения зеленый коридор. Тем самым он заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

При проведении таможенного досмотра было установлено, что автомобиль оборудован газобаллонной установкой, а в топливном баке транспортного средства находятся скрытые от таможенного контроля 92 кг распиленных оленьих рогов. По предварительной оценке, их стоимость — более 3,5 тыс. рублей.

Согласно законодательству такой товар подлежит таможенному декларированию и должен сопровождаться ветеринарным сертификатом.

Таможней в отношении гражданина начат административный процесс. Автомобиль 1992 года выпуска и незаконно перемещаемый товар изъяты до решения суда.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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