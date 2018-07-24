В футбольном чемпионате начался трехнедельный "еврокубковый" перерыв

Минск, 24 июля. В футбольном чемпионате страны 24 июля начался более чем трехнедельный перерыв, связанный с выступлением белорусских клубов в квалификационных раундах еврокубков.



20—23 июля прошли матчи 17-го тура: "Неман" — "Слуцк" — 0:3 (Кибук, 41, Шикавка, 71, 81); БАТЭ — "Минск" — 2:0 (Скавыш, 64, Иванич, 80); "Гомель" — "Днепр" — 2:0 (Шаповал, 18, 41); "Городея" — "Торпедо" — 0:0; "Луч" — "Динамо" Бр — 1:1 (Ханкевич, 22 — Нойок, 33); "Ислочь" — "Динамо" Мн — 0:1 (Хващинский, 66); "Смолевичи" — "Торпедо-БелАЗ" — 1:2 (Горбачик, 69 — Мышенко, 22, 60). Встреча "Шахтер" — "Витебск" перенесена.



В туре забито 13 мячей (хозяевами — 6, гостями — 7), с начала чемпионата — 269 (146 и 123). Средняя результативность в туре составила 1,86 гола за игру, с начала чемпионата — 2,01. Хозяева одержали 2 победы (всего — 52), 2 матча свели вничью (39) и 3 проиграли (43). Зафиксировано 16 вариантов счета: 1:0 (37 раз; 28%), 2:0 (21), 2:1, 1:1 (по 19), 0:0 (17), 3:1 (6), 3:0 (4), 3:2, 2:2 (по 2), 6:1, 6:0, 5:2, 5:1 5:0, 4:0 и 3:3 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 44 очка (17 матчей; разница мячей 30-10), "Динамо" Мн — 37 (16; 21-7), "Витебск" — 34 (16; 25-10), "Шахтер" — 32 (16; 19-6), "Слуцк" — 30 (17; 21-11), "Торпедо-БелАЗ" — 27 (16; 17-12), "Динамо" Бр — 26 (17; 29-21), "Неман" — 25 (17; 17-21), "Ислочь" — 17 (17; 9-15), "Гомель" — 16 (17; 9-21), "Минск" — 15 (17; 18-22), "Смолевичи" — 14 (17; 14-19), "Городея" — 12 (17; 11-22), "Торпедо" — 12 (17; 7-20), "Днепр" — 11 (17; 9-23), "Луч" — 11 (17; 13-29).



Следующий тур пройдет 17—20 августа: "Днепр" — "Неман", "Динамо" Бр — БАТЭ, "Минск" — "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" — "Ислочь", "Динамо" Мн — "Городея", "Витебск" — "Луч", "Слуцк" — "Шахтер", "Торпедо" — "Гомель".