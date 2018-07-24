В Витебской области отмечено снижение числа преступлений

Минск, 24 июля. В Витебской области в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,5% сократилось общее количество преступлений, в том числе на 9,9% — по линии уголовного розыска. Такие данные прозвучали на коллегии областной прокуратуры, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.



Уменьшилось число разбойных нападений (на 8,3%), грабежей (24,1%), краж (14%). Меньше преступлений совершено в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения.



При этом участились хулиганские проявления. Рост составил 44,7%. Участились случаи угона автотранспорта — стало больше на 9,7%.



В девяти районах области зафиксирован рост преступности. Наиболее значительный — в Докшицком (+18,9%), Браславском (+16,5%), Витебском (+13,3%), Россонском (+11,4%).



Участники коллегии указали на недостаточную эффективность надзора за профилактикой тяжких и особо тяжких преступлений в прокуратурах Верхнедвинского, Дубровенского, Глубокского, Оршанского, Поставского районов, Новополоцка.



Как отмечают в прокуратуре, правоохранительным органам и иным субъектам профилактики Витебска, Витебского, Ушачского, Бешенковичского, Докшицкого, Чашникского, Шарковщинского, Поставского районов необходимо усилить работу по предупреждению рецидивной преступности.



Повышенное внимание, по мнению участников коллегии, прокуроры должны уделить профилактике преступлений несовершеннолетних (увеличение на 8,5%). Рост преступности в молодежной среде допущен в Витебске, Новополоцке, Лепельском, Оршанском, Витебском, Поставском, Шарковщинском районах.