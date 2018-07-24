В Госкомитете судебных экспертиз начали проводить культурологические и лингвистические экспертизы

Минск, 24 июля. Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси нацелен на развитие экспертной деятельности, постоянное повышение качества проведения судебных экспертиз, использование наиболее эффективных методов и методик в целях содействия раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, говорится в сообщении на сайте ГКСЭ.



В связи с этим и с учетом востребованности соответствующих видов исследований со стороны правоохранительных органов и судов, Госкомитетом судебных экспертиз начато проведение судебной лингвистической и судебной культурологической экспертиз. В рамках реализации комплекса запланированных мероприятий по внедрению новых направлений была организована подготовка соответствующих специалистов.



Как отмечают в ГКСЭ, сегодня судебная лингвистическая экспертиза может быть назначена по различным категориям дел, при рассмотрении которых требуется толкование текста. Основной вопрос, на который будут отвечать эксперты, это установление смыслового содержания текста.



"Анализ поступивших в центральный аппарат обращений правоохранительных органов и судов Республики Беларусь показал, что наиболее востребованными на сегодняшний день являются лингвистические экспертизы по делам о вербальных оскорблениях, а также преступлениях экстремистской направленности", — говорится в сообщении ГКСЭ.



В соответствии с экспертными задачами на разрешение судебной культурологической экспертизы будут выноситься вопросы о том, относятся ли представленные объекты экспертизы к порнографическим материалам и (или) предметам порнографического характера; если да, то демонстрируются ли в них лица, имеющие признаки несовершеннолетних.



По имеющимся сведениям, в 2017 году республиканской и областными экспертными комиссиями по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости было проведено 1.073 судебные экспертизы. Примерно на такое же количество ориентируется ГКСЭ.