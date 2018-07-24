Лукашенко: Нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики

Минск, 24 июля. У белорусской стороны "очень много претензий к Международному олимпийскому комитету", заявил Александр Лукашенко 24 июля на встрече в Минске с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном.

Как руководитель Национального олимпийского комитета, Лукашенко изложил свою позицию по злободневным вопросам развития мирового спорта, сообщает пресс-служба президента.



"Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе Международного олимпийского комитета. Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены", — заявил он.



Однако, уверен глава государства, "нельзя обвинять в целом команду". "Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение. Словом, мы за прозрачность спортивных международных комитетов, и прежде всего МОК", — сказал Лукашенко.



Он также заявил: "У нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Я как руководитель НОК вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности".



Белорусский руководитель убежден, что "нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики". "Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом. И подход ко всем должен быть одинаковым, — продолжил Лукашенко. — Насколько я информирован, вы также выступаете за чистоту спорта, поддержку чистых спортсменов, эффективность деятельности международных спортивных организаций. Если это так, то считайте меня своим сторонником".



Лукашенко поблагодарил за предоставленную Беларуси возможность принять у себя чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который сейчас проходит в Минске. Он заверил, что Беларусь хорошо зарекомендует себя в организации этого турнира, и выразил надежду, что стране доверят проведение и других международных баскетбольных состязаний.



"Со своей стороны могу вам гарантировать полный зрительский интерес к любому мероприятию, проводимому в рамках вашей ассоциации, и все, что необходимо чемпионату", — сказал Лукашенко.



Он заверил Бауманна: "Будьте уверены, что если мы за что-то возьмемся, то мы это сделаем на самом высоком уровне, потому что в это всегда вовлекаются государственные органы, структуры".



Официальный лидер подчеркнул, что любое мероприятие по любому виду спорта в Беларуси — это "всегда событие государственного масштаба".



Генеральный секретарь ФИБА поблагодарил Лукашенко за возможность встретиться и отметил, что для него это двойная честь. "Я встречаюсь не только с президентом хорошей страны, но и председателем Национального олимпийского комитета", — сказал он.



Бауманн поддержал позицию Лукашенко в развитии спорта в целом. "Мы должны защищать чистый спорт и чистых спортсменов, — подчеркнул он. — Я абсолютно уверен, что наши позиции по развитию спорта совпадают на сто процентов".