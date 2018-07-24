24.07.2018 13:21 Общество
Минск вошел в топ-3 популярных городов СНГ у российских туристов этим летом
Минск, 24 июля. Минск вошел в топ-3 популярных городов СНГ у российских туристов, сообщает российское аналитическое агентство "ТурСтат".
На сайте агентства размещены данные о том, какие города СНГ пользуются особой популярностью у российских путешественников в летний период. В первой тройке Баку, Минск и Алматы.
Топ-10 городов у россиян выглядит так: Баку (Азербайджан), Минск (Беларусь), Алматы (Казахстан), Ереван (Армения), Астана (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).
По данным "ТурСтата", российские туристы проводят в столицах государств СНГ в среднем два дня, потом едут на какой-либо курорт. Например, на озеро Нарочь — в Беларуси, на Каспийское море — в Баку, на горный курорт Чимбулак — в Алматы, на курорт Боровое — в Казахстане, на озеро Иссык-Куль — в Кыргызстане.
В среднем россияне тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ предлагают Кишинев и Бишкек, самый дешевый шопинг — Баку и Астана.
На сайте агентства размещены данные о том, какие города СНГ пользуются особой популярностью у российских путешественников в летний период. В первой тройке Баку, Минск и Алматы.
Топ-10 городов у россиян выглядит так: Баку (Азербайджан), Минск (Беларусь), Алматы (Казахстан), Ереван (Армения), Астана (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).
По данным "ТурСтата", российские туристы проводят в столицах государств СНГ в среднем два дня, потом едут на какой-либо курорт. Например, на озеро Нарочь — в Беларуси, на Каспийское море — в Баку, на горный курорт Чимбулак — в Алматы, на курорт Боровое — в Казахстане, на озеро Иссык-Куль — в Кыргызстане.
В среднем россияне тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ предлагают Кишинев и Бишкек, самый дешевый шопинг — Баку и Астана.