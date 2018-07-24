Историки БГУ нашли в Вилейском районе уникальный артефакт — остатки стеклодельной мануфактуры XVIII века

Минск, 24 июля. Историки Белорусского государственного университета в агрогородке Илья Вилейского района обнаружили остатки стеклодельной мануфактуры XVIII века графов Сологубов.



Как сообщила пресс-служба БГУ, уникальный артефакт найден во время археологических раскопок с участием студентов исторического факультета БГУ.

Впервые на территории страны выявлена и зафиксирована конструкция плавильной печи, выложенной из глины, кирпича и камней, получены уникальные данные по технологии производства стеклоизделий того времени и определены особенности бытовой культуры стеклоделов.



Историкам удалось установить, что в XVIII веке в Илье производили тарную, столовую и аптечную посуду, а также листовое оконное стекло. Изготавливали здесь и хрустальную посуду. Часть изделий декорировалась. Обнаружена также целая серия отходов от формовки сосудов, большое количество фрагментов готовой продукции, бокал для пива из зеленого стекла.



Уникальными для отечественной археологии являются находки инструментов стеклодувов, в числе которых выдувательная трубка с остатками зеленого стекла на конце, нож, мерная гирька, при помощи которой могли отмеривать количество веществ, добавляемых в сырье при производстве стекла.



Впервые в отечественной науке обнаружены предметы быта, свидетельствующие о повседневной жизнедеятельности стеклоделов: сохранившаяся трубка для табака, ключ от сундука, нательный крестик. Редкой находкой стали фрагменты ткани синего цвета, обнаруженные рядом с печью. О посещении мануфактуры женщинами говорят три иглы и булавки для закрепления ткани женского головного убора. Ученые предполагают, что, вероятно, женщины приносили в мастерскую обеды, поскольку культурный слой насыщен фрагментами керамической посуды и костями.



Гута (мануфактура) в Илье просуществовала до начала XIX века и позже была перенесена в современную деревню Новая Гута. Датировка памятника подтверждается обнаруженными здесь монетами Речи Посполитой второй половины XVII — середины XVIII века.



"Хорошая сохранность гутной печи Ильянской мануфактуры дает основания для открытия в последующем на этом месте музея, так как мануфактура в Илье — единственный стеклодельный комплекс на территории Беларуси, основанный в первой половине XVIII века и просуществовавший до конца ХХ века в соседнем поселке Партизанский, пройдя все этапы становления и развития промышленного производства", — прокомментировала уникальность археологических исследований научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Полина Курлович.



Раскопки в Илье продлятся до 30 июля. Кроме студентов БГУ в них участвуют волонтеры, а также студенты Вятского государственного университета (Киров, Россия).

