На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому рублю

Минск, 24 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 24 июля белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, но ослаб по отношению к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0091 рубля (0,39%) и составил 2,3226 рубля.



Курс доллара снизился на 0,0016 рубля (0,08%) до 1,979 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0084 рубля (0,27%) и составил 3,1589 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 24 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent стали снижаться и торговались ниже 73 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, сегодня снизился до 63,10 российского рубля, следует из данных Московской биржи.

