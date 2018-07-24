Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 24.07.2018 13:54
 
24.07.2018 13:35 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому рублю

Минск, 24 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 24 июля белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, но ослаб по отношению к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0091 рубля (0,39%) и составил 2,3226 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0016 рубля (0,08%) до 1,979 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0084 рубля (0,27%) и составил 3,1589 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 24 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent стали снижаться и торговались ниже 73 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, сегодня снизился до 63,10 российского рубля, следует из данных Московской биржи.

Алексей Александров, БелаПАН.

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