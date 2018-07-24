Лукашенко: В Академии управления при президенте ненужных в управлении людей быть не должно

Минск, 24 июля. В Академии управления при президенте Беларуси с 1 сентября "ненужных в управлении людей быть не должно", заявил Александр Лукашенко 24 июля, заслушивая доклад о выполнении его поручений по совершенствованию деятельности вуза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Лукашенко напомнил, что к сентябрю ему должны внести предложения по совершенствованию учебного процесса в академии: каких людей будут отправлять на подготовку и переподготовку в этот вуз, какие требования будут предъявляться к преподавателям, как изменится методическая база. "Что сделано на сегодняшний день и что нам необходимо еще сделать, какая нужна вам помощь и поддержка? Времени для раскачки нет. С 1 сентября в Академии управления ненужных в управлении людей быть не должно", — сказал Лукашенко.



"Назначая нового ректора, мы договаривались, что существенно обновим работу Академии управления по всем направлениям. Надо сделать так, чтобы каждый человек, который пройдет подготовку, переподготовку, получит образование, повысит квалификацию, был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное", — подчеркнул он.



За выполнение этих требований будет очень серьезный спрос, предупредил глава государства. "Вы сами понимаете, что это единственное учебное заведение при президенте. Там должны быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству и народу. Пусть это даже громко прозвучит, но это так", — сказал Лукашенко.



22 мая новым ректором Академии управления при президенте был назначен Геннадий Пальчик. Представляя коллективу нового руководителя, глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что Академии управления планируют присвоить особый статус. По ее словам, работа этого учебного заведения всегда под пристальным контролем всех руководителей органов власти и прежде всего главы государства. В частности, Лукашенко будет каждые полгода встречаться с преподавателями и студентами вуза. Среди задач нового руководителя, заявила Кочанова, — пересмотреть программы, в частности, больше времени уделить иностранным языкам; разработать подходы по приему в вуз; поиск возможностей для стажировок и обмена опытом с другими странами.