24.07.2018 14:31 Общество
ТБМ призвало граждан Беларуси указывать белорусский язык родным на переписи населения в 2019 году
Минск, 24 июля. Общественное объединение "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" (ТБМ) призвало граждан Беларуси на переписи населения в 2019 году указывать белорусский в качестве родного языка. Соответствующее обращение, принятое накануне секретариатом ТБМ, 24 июля опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" председатель объединения, депутат Палаты представителей Алена Анисим.
"В 2019 году состоится очередная перепись населения нашей страны, — отмечается в документе. — Один из важных вопросов касается самоидентификации белорусов и напрямую связан с национальной безопасностью страны. Это вопрос о родном языке. Мы предлагаем вам независимо от ваших политических и религиозных взглядов, а также национальности во время проведения переписи разговаривать с переписчиками на белорусском языке, заполнять опросные листы на белорусском языке и указывать свой родной язык так: белорусский".
"Тем самым вы засвидетельствуете свою принадлежность к истории и культуре нашего народа, поддержите белорусский язык и поспособствуете укреплению независимости и национальной безопасности Республики Беларусь", — подчеркнули авторы обращения.
По данным переписи населения 2009 года, белорусский язык назвали родным 5,058 млн человек, или немногим более 60% населения страны.
"В 2019 году состоится очередная перепись населения нашей страны, — отмечается в документе. — Один из важных вопросов касается самоидентификации белорусов и напрямую связан с национальной безопасностью страны. Это вопрос о родном языке. Мы предлагаем вам независимо от ваших политических и религиозных взглядов, а также национальности во время проведения переписи разговаривать с переписчиками на белорусском языке, заполнять опросные листы на белорусском языке и указывать свой родной язык так: белорусский".
"Тем самым вы засвидетельствуете свою принадлежность к истории и культуре нашего народа, поддержите белорусский язык и поспособствуете укреплению независимости и национальной безопасности Республики Беларусь", — подчеркнули авторы обращения.
По данным переписи населения 2009 года, белорусский язык назвали родным 5,058 млн человек, или немногим более 60% населения страны.