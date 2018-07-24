Команда "МАЗ-СПОРТавто" заявила о прекращении участия в ралли "Шелковый путь" в связи с поведением организаторов

Минск, 24 июля. Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" прекратила участие в ралли "Шелковый путь" в связи с поведением организаторов. Об этом белорусские участники гонки заявили на своей странице в "Инстаграме".



"Во время прохождения 3-го этапа в гонку произошло вмешательство организаторов, которые внесли коррективы в ход этапа, чем предоставили необоснованное преимущество отдельным участникам гонки, а для экипажа 302 спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" дополнительную потерю времени. Данная ситуация повлияла на результаты 3-го этапа и на положение экипажей в генеральной классификации", — говорится в заявлении.



По мнению команды, такое поведение со стороны организаторов "является нарушением принципов честной борьбы". В связи с этим спортивная команда "МАЗ-СПОРТавто" приняла решение не продолжать участие в международном ралли-рейде "Шелковый путь 2018".

Ситуацию на сайте международного проекта "Шелковый путь" прокомментировал его руководитель Владимир Чагин: "Сергей Вязович — талантливый гонщик, но, по всей видимости, трудности третьего этапа, с которыми столкнулся его экипаж и вся команда "МАЗ-СПОРТавто", помешали оставаться объективными в своих высказываниях".



Он подчеркнул, что ралли-рейд всегда соответствовал стандартам FIA, и уважает правила честной этики. Чагин пояснил, что в начале третьего этапа стали резко меняться погодные условия, сильный ливень изменил трассу до непроходимого состояния. Поэтому спортивные комиссары решили остановить гонку на 140-м километре.



От имени всей дирекции ралли "Шелковый путь" Чагин выразил сожаление по поводу "эмоционального решения Сергея Вязовича всей командой покинуть гонку". Он отметил, что это решение лишает остальные экипажи "МАЗ-СПОРТавто" возможности продолжить участие в соревновании.



Ралли-рейд "Шелковый путь" в этом году проходит по территории России. Протяженность трассы составляет 5.948 км. Гонка стартовала в Астрахани, завершится в Москве. Среди препятствий горные участки, ущелья, русла рек, овраги, дюны. В классе грузовиков заявлено участие около 20 экипажей, в том числе четырех камионов команды "МАЗ-СПОРТавто". В прошлогоднем марафоне все белорусские экипажи вошли в топ-10 общего зачета. В этом году экипаж под управлением Сергея Вязовича занял второе место на первом этапе ралли. Двумя строчками ниже оказался "МАЗ" Алексея Вишневского. После второго этапа экипаж Вязовича, несмотря на сложности, удержался в первой пятерке общего зачета.