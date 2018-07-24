В первом раунде Мировой группы Кубка федерации-2019 белоруски сыграют с немками

Минск, 24 июля. В штаб-квартире ITF (Международная федерация тенниса) в Лондоне 24 июля состоялась жеребьевка Мировой группы Кубка федерации-2019. Сборная Беларуси, которая находится на третьем месте в рейтинге этого турнира, при жеребьевке была в числе сеянных команд.

Всего в Мировой группе выступают 8 сборных. По результатам жеребьевки, в первом раунде, как и год назад, белорускам предстоит сыграть с немками.

Учитывая, что в Кубке федерации-2018 матч проходил в Минске, в новом сезоне встреча состоится в Германии. Поединок пройдет 9—10 февраля будущего года. Победитель первого раунда выйдет в полуфинал турнира, проигравший будет бороться за сохранение места в Мировой группе.

Сборная Беларуси дебютировала в Мировой группе Кубка федерации в 2017 году и в своем первом же сезоне в элите дошла до финала. В решающем матче в Минске белоруски уступили американкам — 2:3. В прошлом розыгрыше КФ сборная Беларуси дома в первом раунде проиграла команде Германии — 2:3, а затем отстояла право остаться в восьмерке лучших команд, победив словачек — 3:2.

Кубок федерации будет разыгран в 57-й раз. Данный турнир считается самым престижным командным соревнованием в женском теннисе.