Бывший руководитель стройорганизации в Слуцком районе подозревается в крупных хищениях

Минск, 24 июля. Сотрудники отделения БЭП Слуцкого РОВД подозревают бывшего директора строительного ОАО Слуцка в крупных хищениях. Речь идет о продолжительном фиктивном трудоустройстве.



Как сообщили в УБЭП УВД Минского облисполкома, сначала была информация о том, что у директора строительной организации фиктивно числились работники. В результате появились основания полагать, что на протяжении последних 15 лет 60-летний директор строительной организации фиктивно трудоустроил сначала в качестве бетонщика, а затем в качестве комплектовщика строительных материалов на возглавляемое предприятие 44-летнего жителя Слуцкого района.



Установлено, что "работник" фактически своих служебных обязанностей не выполнял, зато на него ежемесячно начислялась заработная плата. Выплаты уходили руководителю. По предварительным оценкам речь идет об общей сумме эквивалентной не менее 23,7 тыс. рублей.



В милиции отмечают, что предназначенная для фиктивного работника зарплата должным образом проходила через бухгалтерию и исправно выдавалась по ведомостям. В связи с этим ряд претензий у сотрудников БЭП есть еще к нескольким должностным лицам предприятия, в отношении которых сейчас проводятся проверочные мероприятия.



С доводами сотрудников БЭП согласились в районном отделе Следственного комитета. В отношении бывшего руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).



Кроме того, сотрудники БЭП установили ряд обстоятельств, указывающих, что фиктивным образом в организации был устроен не один работник. Речь идет о еще как минимум трех лицах. В данном направлении также продолжаются проверочные мероприятия.



"Фигурант свой пост покинул более двух месяцев назад. Буквально до последнего времени проходило его согласование на другую руководящую должность. С учетом открывшихся обстоятельств вероятность положительного исхода этого согласования невелика", — говорится в сообщении УВД Миноблисполкома.