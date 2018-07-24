В Минске установили первый контейнер для сбора испорченных лекарств

Минск, 24 июля. В Минске установили первый контейнер для сбора у населения испорченных лекарств, сообщает Центр экологических решений (ЦЭР).



Контейнер размещен в фойе 40-й клинической поликлиники в микрорайоне Каменная Горка. Инициаторами акции выступил Центр экологических решений, комитет по здравоохранению Мингорисполкома при поддержке коалиции "Чистая Балтика" (Швеция).



По словам сотрудницы программы по химической безопасности и отходам ЦЭР Натальи Блыщик, установка контейнера стала важным шагом в разработке системы сбора и утилизации просроченных лекарств от населения в стране. "После того как мы отработаем схему, можно будет мультиплицировать этот опыт на другие поликлиники, районы и города", — сказала она.



Исследования последних двух лет, сообщают экологи, показали, что проблема загрязнения лекарствами окружающей среды в Беларуси не менее актуальна, чем в других странах. В составе сточных вод крупных городов Беларуси были обнаружены гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и многие другие лекарства. Очистные сооружения не способны удерживать маленькие молекулы лекарственных средств, таким образом, они попадают в сточные воды, реки и могут оказаться в питьевой воде.



"Попадание остатков лекарственных средств в питьевую воду может негативно сказаться на здоровье населения, — отметила заведующая кафедрой фармацевтической химии Белорусского государственного медицинского университета Наталья Яранцева. — Например, гормональные препараты могут вызвать проблемы репродуктивного характера, антибиотики — привести к резистентности микроорганизмов, и человек впоследствии не сможет лечиться от жизнеугрожающих заболеваний".



Фармацевтические загрязнители оказывают влияние и на окружающую среду, особенно на водные объекты и их обитателей. По словам координатора направления по опасным веществам и морскому мусору коалиции "Чистая Балтика", директора ЦЭР Евгения Лобанова, развитие системы сбора лекарств от населения в Беларуси в перспективе позволит сделать вклад в уменьшение загрязнения лекарственными препаратами морских экосистем, в частности Балтийского моря.



Также специалисты отмечают, что помимо грамотной утилизации лекарств стоит обращать внимание и на предотвращение образования ненужных лекарств. По статистике, две трети белорусов (65%) покупают лекарств больше, чем им это необходимо.