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Дата распечатки: 24.07.2018 16:54
 
24.07.2018 16:24 Общество, Безопасность

В силы специальных операций поступило новое вооружение

Минск, 24 июля. 24 июля на плацу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады заместитель министра обороны по вооружению Сергей Симоненко передал личному составу бригады бронетранспортеры БТР-70МБ1 и 120-мм минометы 2Б23 "Нона М1".

Как сообщает Министерство обороны, 32 бронетранспортера БТР-70МБ1 поступили на вооружение воздушно-десантного батальона, а 18 единиц буксируемого нарезного полуавтоматического миномета 2Б23 — на вооружение двух батарей смешанного артиллерийского дивизиона бригады.

"Военным ведомством в тесном взаимодействии с предприятиями Государственного военно-промышленного комитета проведены работы по глубокой модернизации бронетранспортера БТР-70 до уровня БТР-70МБ1. Модернизированный бронетранспортер имеет современную, более надежную трансмиссию, имеет доработанный корпус, позволяющий осуществлять более удобную и безопасную посадку и высадку десанта. Дизельный двигатель мощностью 260 л.с., установленный взамен двух бензиновых двигателей, позволяет двигаться по шоссе со скоростью 80 км/час и на плаву — до 9 км/час. Установлены шины марки КИ-80, выполненные из противопульной резины", — говорится в сообщении Минобороны.

БТР-70МБ1 имеет современную радиостанцию Р-181-50 ТУ "Дрофа" отечественного производства и систему установки дымовых завес, которая повышает живучесть как личного состава, так и самого бронетранспортера.

Буксируемый нарезной полуавтоматический миномет 2Б23 имеет дальность стрельбы до 9 км. Улучшенные характеристики миномета позволяют значительно повысить оперативность принимаемых решений по огневому поражению целей, сократить время выполнения боевых задач, значительно увеличить точность поражения целей. Миномет буксируется автомобилем отечественного производства (шасси МЗКТ-500200-030), способным транспортировать расчет миномета в количестве 5 человек и боеприпасы. Максимальная скорость буксировки по шоссе 80 км/час, по бездорожью — 40 км/час.

Автомобиль может десантироваться на штатных платформах сил специальных операций парашютным способом.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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