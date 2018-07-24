Срок безвизового нахождения в Беларуси иностранцев, прибывающих через минский аэропорт, увеличен с 5 до 30 дней

Минск, 24 июля. Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 24 июля, сообщила пресс-служба президента.

В документе откорректирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз.



Для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо иметь действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (24,5 х 2 = 49 рублей), либо 50 базовым величинам (1.225), если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.



Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда.



В отношении граждан Китая данный порядок безвизового въезда в Беларусь будет применяться до 10 августа 2018 года, когда вступит в силу двустороннее соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.



"Порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку данные рейсы являются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется", — отмечается в релизе.



Безвизовый режим также не распространяется на иностранных граждан, следующих в Беларусь для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и обучения, длительность которого превышает 30 суток.



Срок безвизового пребывания исчисляется в целых календарных сутках. Первым суткам соответствует дата прибытия, последним — дата убытия (вне зависимости от времени прибытия или убытия). При этом срок безвизового пребывания не может быть продлен сверх установленных 30 суток.



Иностранные граждане, планирующие находиться в Беларуси более пяти рабочих дней, должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. При проживании в гостиницах, хостелах, санаториях и прочих "коллективных средствах размещения" регистрация осуществляется администрациями этих учреждений "по умолчанию во время заселения".



Принятие указа призвано "способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний".



Документ вступает в силу после официального опубликования.



С 12 февраля 2017 года граждане 80 стран могли находиться в Беларуси без виз в течение пяти дней при условии въезда через минский аэропорт.