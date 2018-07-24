Правительство предоставит гарантии в погашении кредитов, выданных сахарным заводам (исправлено)

Минск, 24 июля. В 2018 году правительство предоставит банкам гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым на срок до года сахарным заводам. Это предусмотрено постановлением Совмина от 23 июля № 560.



Речь идет о кредитах, выдаваемых открытым акционерным обществам "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", "Городейский сахарный комбинат", "Жабинковский сахарный завод" и "Скидельский сахарный комбинат" для расчетов за продукцию растениеводства урожая 2018 года, поставляемую для государственных нужд, в том числе для ее предварительной оплаты (выплаты авансов) по договорам поставки, возмещения затрат на производство этой продукции, оплаты услуг по уборке продукции и транспортных расходов по ее доставке.



Общая сумма кредитов 60 млн рублей — по 15 млн каждому предприятию.



Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, оплата предоставленных гарантий производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита. Оформление гарантий в установленном порядке поручено Министерству финансов.



Как сообщалось, Евразийская экономическая комиссия 17 июля согласовала продление срока государственного регулирования цен на сахар в Беларуси на 160 дней — до 23 декабря 2018 года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением от 4 декабря 2017 года № 60 установила предельные минимальные цены на кристаллический сахар. В стране на 180 дней — с 17 января до 15 июля 2018 года — было введено временное государственное регулирование отпускных и розничных цен на белый сахар и ограничен уровень предельной торговой надбавки до 15%. Минимальная розничная цена на сахар сейчас составляет 1,5 рубля за 1 кг.



"Продление срока госрегулирования цен на сахар призвано стабилизировать ситуацию по его реализации производителями из Беларуси, а также устранить негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке республики из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире", — сообщила ЕЭК.