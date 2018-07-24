С начала года за дачу взятки сотрудникам ГАИ возбуждено 19 уголовных дел

Минск, 24 июля. С начала года за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции возбуждено 19 уголовных дел. По девяти из них вынесен приговор суда, сообщает управление ГАИ МВД Беларуси.



Помимо больших штрафов в одном случае обвиняемого приговорили к исправительным работам сроком на два года, еще в одном случае — к ограничению свободы сроком на год.



Один из последних случаев произошел 1 июля на 29-м километре автодороги М-1 около Бреста. Водитель был остановлен сотрудником ГАИ за превышение установленной скорости движения на 52 км/ч. За непривлечение к ответственности нарушитель, несмотря на предупреждения инспектора ДПС об уголовной ответственности за дачу взятки, положил в карман переднего пассажирского сидения 200 рублей. Все происходящее было зафиксировано видеорегистратором. После этого была вызвана следственно-оперативная группа, и впоследствии возбуждено уголовное дело.