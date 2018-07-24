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Дата распечатки: 24.07.2018 20:10
 
24.07.2018 19:23 Спорт

Установлен безвизовый въезд участникам и зрителям II Европейских игр

Минск, 24 июля. Указ № 292 "О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года" подписал 24 июля Александр Лукашенко.

Документ устанавливает безвизовый въезд в Беларусь для участников, официальных представителей, организаторов игр, иных специалистов с 20 мая по 10 июля 2019 года, а также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования, сообщила пресс-служба президента. Игры пройдут с 21 по 30 июня.

Указом предоставлены льготы для дирекции II Европейских игр, организаций различной формы собственности и иностранных граждан, привлекаемых для подготовки соревнований. Кроме того, дирекция наделяется правом распоряжаться символикой игр, выступать рекламодателем социальной рекламы, связанной с состязаниями.

Документ предусматривает бесплатное передвижение по отдельным участкам платных дорог для транспортных средств государств, не входящих в Евразийский экономический союз, ограничивает передвижение грузовых автомобилей в Минске в дневное время в период проведения игр, регулирует сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении иностранных товаров, ввозимых на территорию Беларуси и предназначенных для подготовки и проведения соревнований.
БелаПАН.

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