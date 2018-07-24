Лукашенко выразил соболезнования президенту Греции в связи с многочисленными жертвами пожаров в Аттике

Минск, 24 июля. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Греции Прокопису Павлопулосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными пожарами в регионе Аттика.



"Вместе со всей Грецией мы скорбим по погибшим в результате этой трагедии, а также надеемся на выздоровление потерпевших", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.



Лукашенко "выразил слова поддержки президенту Греции и народу этой страны, а также пожелал скорейшего преодоления последствий стихии".



По данным местных СМИ, в результате лесных пожаров погибло более 70 человек. В стране объявлен трехдневный траур.