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Дата распечатки: 24.07.2018 21:50
 
24.07.2018 20:39 Общество

Лукашенко выразил соболезнования президенту Греции в связи с многочисленными жертвами пожаров в Аттике

Минск, 24 июля. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Греции Прокопису Павлопулосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными пожарами в регионе Аттика.

"Вместе со всей Грецией мы скорбим по погибшим в результате этой трагедии, а также надеемся на выздоровление потерпевших", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко "выразил слова поддержки президенту Греции и народу этой страны, а также пожелал скорейшего преодоления последствий стихии".

По данным местных СМИ, в результате лесных пожаров погибло более 70 человек. В стране объявлен трехдневный траур.
БелаПАН.

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