Обзор важнейших событий 24 июля 2018 года

Минск, 24 июля. Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо иметь действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (24,5 х 2 = 49 рублей), либо 50 базовым величинам (1.225), если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро. Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда. В отношении граждан Китая данный порядок безвизового въезда в Беларусь будет применяться до 10 августа 2018 года, когда вступит в силу двустороннее соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.



Охрана ресторана "Поедем поедим", расположенного около места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах под Минском, применила силу в отношении защитников урочища, которые протестуют против работы заведения. Экс-лидер движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик сообщил БелаПАН, что акция по охране Куропат началась в полдень, и около часа обстановка была спокойной. "Мы остановили машину, она разгрузилась. А после охрана стала нас просто оттеснять от машин. Таким образом, две машины мы уже пропустили. Они просто нападают на людей и оттаскивают их в сторону", — сказал оппозиционный политик. "Охранников четверо, настроены они очень агрессивно. Защитников Куропат тоже четверо, но они же простые люди, а не качки какие-то. Там же профессиональная охрана, четыре таких человека — это достаточно много", — подчеркнул Сивчик. Общественные протесты в связи с работой развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая. Кампания общественного бойкота объявлена 18 июля.



В Академии управления при президенте с 1 сентября "ненужных в управлении людей быть не должно", заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о выполнении его поручений по совершенствованию деятельности вуза. Лукашенко напомнил, что к сентябрю ему должны внести предложения по совершенствованию учебного процесса в академии: каких людей будут отправлять на подготовку и переподготовку в этот вуз, какие требования будут предъявляться к преподавателям, как изменится методическая база. "Что сделано на сегодняшний день и что нам необходимо еще сделать, какая нужна вам помощь и поддержка? Времени для раскачки нет", — сказал он. "Назначая нового ректора, мы договаривались, что существенно обновим работу Академии управления по всем направлениям. Надо сделать так, чтобы каждый человек, который пройдет подготовку, переподготовку, получит образование, повысит квалификацию, был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное", — подчеркнул официальный лидер.



У белорусской стороны "очень много претензий к Международному олимпийскому комитету", заявил Александр Лукашенко в Минске на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном. "Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе Международного олимпийского комитета. Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены", — сказал официальный лидер. Однако "нельзя обвинять в целом команду". "Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение", — подчеркнул Лукашенко. Он также заявил: "У нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична — она порой безответственна. Я как руководитель НОК вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности". Белорусский руководитель убежден, что "нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики".