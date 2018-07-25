В отношении брестского блогера Петрухина возбуждено уголовное дело за оскорбление

Минск, 25 июля. Блогер Сергей Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в связи с возбуждением в отношении него уголовного дело за оскорбление.



Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), повестку Петрухин получил 24 июля заказным письмом. При этом оказалось, что он должен был явиться в Следственный комитет 23 июля.



По словам Петрухина, дело возбуждено по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса (оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации). Санкция данной статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до трех лет.



Петрухин пока не комментирует ситуацию. "Повестку получил сегодня на вчера, и с чем это связано, пока не могу сказать", — заявил он БАЖ.



Блогер последнее время снимает много видео на тему протестов в связи со строительством аккумуляторного завода под Брестом. 12 мая у него дома провели обыск, в ходе которого изъяли компьютер, планшет, фотоаппарат и телефон. Эти вещи ему не вернули до сих пор.



Петрухина также неоднократно задерживала милиция, он получал штрафы и отбывал административные аресты.