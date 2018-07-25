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Дата распечатки: 25.07.2018 10:33
 
25.07.2018 09:37 Экономика

1 августа в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

Минск, 25 июля. 1 августа в Беларуси бюджет прожиточного минимума (БПМ) повышается до 213,67 рубля. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты № 61 от 19 июля 2018 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Для трудоспособного населения БПМ составит 236,98 рубля, для пенсионеров — 162,58 рубля, для студентов — 206,89 рубля, для детей до трех лет — 135,93 рубля, от трех до шести лет — 188,95 рубля, от шести до восемнадцати лет — 231,32 рубля.

Бюджет прожиточного минимума пересматривается раз в квартал. Новый размер БМП будет действовать до 31 октября 2018 года. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавок к ним.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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