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Дата распечатки: 25.07.2018 10:33
 
25.07.2018 09:47 Общество

В Стародорожском районе водителя при экстренном торможении насмерть придавило грузом

Минск, 25 июля. Дорожная авария с гибелью человека произошла в Стародорожском районе 24 июля около 11.40 на 315-м километре автодороги Р-43 граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи.

Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, 58-летний житель Березы (Брестская область), управляя автомашиной Scania R420 с полуприцепом Kogel SN24, на пересечении с автодорогой Н-9660, чтобы избежать наезда на внезапно выехавшего со второстепенной дороги велосипедиста, экстренно затормозил. Перевозимый в полуприцепе груз сместился в кабину автомашины. Водитель получил серьезные травмы, от которых скончался.

Водитель машины был трезвым, как и 80-летний велосипедист. Грузовик с прицепом принадлежит организации из Брестской области.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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