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Дата распечатки: 25.07.2018 10:33
 
25.07.2018 09:55 Общество

Житель Витебска задержан за попытку изнасилования

Минск, 25 июля. В Верхнедвинском районе в течение получаса был задержан мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования местной жительницы.

По информации УВД Витебского облисполкома, сообщение о преступлении в милицию поступило около 23 часов. 27-летняя потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина шел за ней по улице, пролегающей через лесной массив, а затем внезапно столкнул в кювет, закрыл рот своей рукой и попытался совершить действия сексуального характера вопреки ее воле. Спасло молодую женщину то обстоятельство, что по дороге шла семейная пара, и она смогла позвать на помощь. Однако им задержать нападавшего не удалось, мужчина скрылся в лесном массиве.

По приметам, описанным потерпевшей, сотрудники Верхнедвинского РОВД незамедлительно приступили к поиску предполагаемого преступника. Кроме близлежащих населенных пунктов тщательной проверке подверглись гостиницы и общежития. В одном из них и был задержан подозреваемый в совершении насильственного преступления. 38-летний житель Витебска, приехавший в район в составе строительной бригады, уже успел вернуться к месту проживания.

В отношении мужчины возбуждено дело за покушение на изнасилование по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 166 УК. Ранее он уже привлекался к ответственности за изнасилование и грабеж. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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