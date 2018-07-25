Белорусская команда на АрМИ-2018 в Новосибирске проверяет работоспособность доставшейся по жеребьевке БМП-2

Минск, 25 июля. В Новосибирском высшем военном командном училище (Россия) состоялась жеребьевка, по результатам которой командам — участникам Армейских международных игр — 2018 определены боевые машины пехоты БМП-2. На них предстоит участвовать во втором этапе международного конкурса "Отличники войсковой разведки" — конкурсе механиков-водителей.



Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, белорусской команде досталась БМП-2 с бортовым номером 207. Механик-водитель прапорщик Дмитрий Зелёнко, техники — рядовой контрактной службы Арсений Горбацевич и рядовой Владимир Усов приступили к проверке работоспособности механизмов и агрегатов бронированной машины. Как отметили военнослужащие, БМП досталась в отличном состоянии и практически с новым двигателем.



"Условия конкурса весьма жесткие. Та команда, которая преодолеет дистанцию максимально быстро, получит 150 баллов. Механику-водителю, пришедшему к финишу следующим, уже будут начисляться штрафные баллы. Так, за каждую последующую секунду — минус 0,3 балла. Стоит также отметить, что за неправильное прохождение (сваливание, скатывание или остановка) нового препятствия (эскарп с колейным мостом) команду накажут 20 штрафными баллами. Отметим, что от механиков-водителей зависит очень многое, так как они могут заработать для команды более половины возможных баллов", — рассказал тренер команды подполковник Александр Лопато.



Во время прохождения боевой машиной трассы остальные участники выполнят нормативы по тактической подготовке по доставке боеприпасов под огнем противника переползанием на боку. При сдаче норматива по военно-медицинской подготовке военнослужащим предстоит показать свои умения по наложению кровоостанавливающего жгута и доставке условно раненого в безопасное место. На этом этапе все также отработают норматив по РХБЗ по надеванию противогаза на время. А разведчик-радиотелефонист должен будет выполнить норматив по связи — развернуть радиостанцию и установить связь с вышестоящим командованием.