В Мядельском районе за истязания задержаны двое мужчин

Минск, 25 июля. В Мядельском районе за истязания возбуждено дело по ст. 154 УК в отношении 34-летнего местного жителя и 30-летнего жителя Докшицкого района.



Как сообщили в Мядельском РОВД, преступление было совершено 19 июля. Вечером в милицию обратился 43-летний житель района и сказал, что двое знакомых отвезли его в лес, избили и требовали деньги. Ему удалось убежать.



На место выбыли сотрудники уголовного розыска райотдела и следственно-оперативная группа. Обидчиков заявителя оперативно задержали по месту жительства. По предварительной информации, фигуранты устроили "разборку" из-за якобы похищенных 50 рублей.



Накануне мужчина с приятелем помогал проводить в доме, в котором живут задержанные (хозяин и его квартирант), ремонтные работы — чинил печку. Вознаграждением за помощь стала организация выпивки.



На следующий день хозяин и его квартирант стали искать якобы пропавшие у них 50 рублей, и подозрение пало на помощников. Их нашли и вывезли в лес. Требовали возвращения денег, периодически избивая. В какой-то момент посчитали, что избиения будет недостаточно, и привязали одного из мужчин отрезанным ремнем безопасности к фаркопу автомобиля. После этого проехали несколько сотен метров. Затем фигуранты положили потерпевшего в багажник машины и повезли на озеро Баторино, чтобы жертву искупать. Второй потерпевший, улучив момент, убежал. Первого повезли домой для продолжения истязаний. Оттуда спустя время он сумел сбежать и позвонить в милицию.



Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ссадинами госпитализирован.