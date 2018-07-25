Экспоненты Milex-2019 должны будут продемонстрировать принципиально новую продукцию, востребованную на мировом рынке

Минск, 25 июля. Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению 9-й международной выставки вооружения и военной техники Milex-2019 состоялось 24 июля в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси.



Оружейный форум пройдет в Минске 15—18 мая.



Как сообщил БелаПАН представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк, целью выставки является демонстрация образцов продукции оборонных предприятий и предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения, содействие в установлении связей между производителями и потребителями продукции оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией и ремонтом вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), заключение договоров в области модернизации вооружений, популяризация вооружения, военной и специальной техники и повышение престижа армии.



Церемонию официального открытия выставки предлагается провести 15 мая 2019 года на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Экспозицию выставки предлагается разместить на закрытых площадях "Минск-Арены" и открытой площадке возле нее.



По замыслу организаторов, основные направления статической экспозиции призваны отражать современные тенденции международных рынков вооружения и возможности белорусской оборонной отрасли продемонстрировать новейшие, а также разработанные ранее и востребованные к настоящему времени на внешних рынках достижения организаций оборонного сектора экономики в области производства высокотехнологичной продукции специального и двойного применения, а также модернизации существующих образцов ВВСТ.



Одно из главных требований к экспонентам — принципиально новая продукция, перспективные, высокотехнологичные образцы ВВСТ, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики.



Образцы ВВСТ должны позиционироваться в рамках комплексных системных проектов и направлений разработок систем вооружения, определенных программой развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета до 2020 года, а также демонстрировать реальные результаты научно-технической, научно-производственной и межотраслевой кооперации.



Предлагается сформировать экспозицию с выделением следующих основных направлений разработок продукции военного назначения: оперативно-тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня; зенитные ракетные комплексы; перспективные противотанковые средства; средства радиолокационного наблюдения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы; легкобронированные автомобили различного класса и назначения, созданные на базе единого шасси, интегрированные с индивидуальными и групповыми боевыми системами военнослужащих; роботизированная и беспилотная техника, объединенная в сеть боевых и обеспечивающих платформ; средства вооруженной борьбы на новых физических принципах, оружие нелетального воздействия; автоматизированные системы управления войсками и оружием, комплексы информационного обеспечения войск; кибербезопасность.