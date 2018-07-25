Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/25/966192/
Дата распечатки: 25.07.2018 11:54
 
25.07.2018 10:57 Экономика, Безопасность

Экспоненты Milex-2019 должны будут продемонстрировать принципиально новую продукцию, востребованную на мировом рынке

Минск, 25 июля. Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению 9-й международной выставки вооружения и военной техники Milex-2019 состоялось 24 июля в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси.

Оружейный форум пройдет в Минске 15—18 мая.

Как сообщил БелаПАН представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк, целью выставки является демонстрация образцов продукции оборонных предприятий и предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения, содействие в установлении связей между производителями и потребителями продукции оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией и ремонтом вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), заключение договоров в области модернизации вооружений, популяризация вооружения, военной и специальной техники и повышение престижа армии.

Церемонию официального открытия выставки предлагается провести 15 мая 2019 года на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Экспозицию выставки предлагается разместить на закрытых площадях "Минск-Арены" и открытой площадке возле нее.

По замыслу организаторов, основные направления статической экспозиции призваны отражать современные тенденции международных рынков вооружения и возможности белорусской оборонной отрасли продемонстрировать новейшие, а также разработанные ранее и востребованные к настоящему времени на внешних рынках достижения организаций оборонного сектора экономики в области производства высокотехнологичной продукции специального и двойного применения, а также модернизации существующих образцов ВВСТ.

Одно из главных требований к экспонентам — принципиально новая продукция, перспективные, высокотехнологичные образцы ВВСТ, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики.

Образцы ВВСТ должны позиционироваться в рамках комплексных системных проектов и направлений разработок систем вооружения, определенных программой развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета до 2020 года, а также демонстрировать реальные результаты научно-технической, научно-производственной и межотраслевой кооперации.

Предлагается сформировать экспозицию с выделением следующих основных направлений разработок продукции военного назначения: оперативно-тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня; зенитные ракетные комплексы; перспективные противотанковые средства; средства радиолокационного наблюдения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы; легкобронированные автомобили различного класса и назначения, созданные на базе единого шасси, интегрированные с индивидуальными и групповыми боевыми системами военнослужащих; роботизированная и беспилотная техника, объединенная в сеть боевых и обеспечивающих платформ; средства вооруженной борьбы на новых физических принципах, оружие нелетального воздействия; автоматизированные системы управления войсками и оружием, комплексы информационного обеспечения войск; кибербезопасность.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 25 Июль 2018, 11:54
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск