Минск, 25 июля. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и СНГ объединят усилия по защите прав потребителей. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Консультативным советом по защите прав потребителей государств — участников СНГ. Документ подписан 25 июля в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.



"Реализация меморандума — новый перспективный формат взаимоотношений, который сблизит подходы и позволит в полной мере объединить усилия и согласовать мероприятия по защите потребителей в ЕАЭС и СНГ", — отмечается в сообщении.



По словам члена коллегии ЕЭК по техническому регулированию Валерия Корешкова, в ЕАЭС создаются "надлежащие условия для защиты прав потребителей, обеспечения безопасности продукции, повышения конкурентоспособности добросовестных производителей и уровня жизни населения, а опыт и практика, полученные в рамках СНГ, — прочная основа для защиты потребителей в евразийском формате".



Корешков отметил, что меморандум дает возможность странам СНГ, которые не входят в ЕАЭС, принимать участие в мероприятиях по защите прав потребителей, проводимых на площадке ЕЭК, участвовать в обмене информацией и опытом между странами Евразийского континента.



Сотрудничество будет основано на передовых мировых практиках, отраженных в документах ООН, и станет залогом эффективного выстраивания цивилизованного потребительского рынка на межрегиональном пространстве ЕАЭС — СНГ, подчеркивает пресс-служба.