В Сморгонском районе заключен под стражу подозреваемый в совершении ДТП с тяжкими последствиями

Минск, 25 июля. В Сморгонском РОСК возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим им в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения человеку (ч. 4 ст. 317 УК).



Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, 21 июля около 4.30 на технологическом участке дороги филиала № 7 "Сморгоньсиликатобетон" ОАО "Красносельскстройматериалы" в лесном массиве вблизи деревни Михневичи Сморгонского района управлявший автомашиной Volkswagen Т5 Multivan 18-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Его пассажиры 18-летний парень и 19-летняя девушка получили травмы различной степени тяжести.



Следователи установили, что во время наезда на дерево в автомобиле находилось шесть молодых людей — все жители Молодечно. После выпивки у водоема они развлекались, катаясь на автомобиле. При этом на передних сиденьях транспортного средства находились четверо, включая пострадавших. Травмировавшийся парень ехал, высунувшись из оконного проема двери.



По предварительному заключению специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, полученные молодым человеком телесные повреждения относятся к категории тяжких.



Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев случившегося. Планируется проведение автотехнической и судебно-медицинских экспертиз, иных следственных и процессуальных действий.



При освидетельствовании количество алкоголя в крови водителя составило почти 0,9 промилле. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.