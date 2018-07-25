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Дата распечатки: 25.07.2018 15:19
 
25.07.2018 13:33 Политика

В Минске проходят очередные переговоры по Украине на уровне трехсторонней контактной группы

Минск, 25 июля. 25 июля в Минске проходит очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Переговоры традиционно ведутся в закрытом формате.

Предыдущая встреча контактной группы состоялась в Минске 11 июля. По ее итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик заявил журналистам: стороны конфликта продолжают соблюдать перемирие, объявленное после переговоров в Минске 27 июня в связи с уборкой урожая, которое начало действовать 1 июля. "Я рад, что согласованное перемирие приносит результаты", — сказал дипломат.

По его словам, с начала июля количество нарушений режима прекращения огня значительно сократилось. Сайдик подчеркнул необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня и в дальнейшем. "Хотя сокращается количество жертв среди гражданского населения, это не значит, что страдания людей, проживающих в зоне конфликта, уменьшились", — добавил он.

Сайдик призвал стороны продолжить отвод тяжелого вооружения, разведение сил и средств, а также работы по разминированию.
БелаПАН.

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