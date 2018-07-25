На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю

Минск, 25 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 25 июля белорусский рубль ослаб к доллару США и евро, но укрепился по отношению к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0042 рубля (0,18%) и составил 2,3268 рубля.



Курс доллара вырос на 0,0022 рубля (0,11%) до 1,9901 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0009 рубля (0,03%) и составил 3,1580 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 25 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent пошли в рост и торгуются выше 74 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, сегодня вырос до 63,22 рубля, следует из данных Московской биржи.