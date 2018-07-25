25.07.2018 14:11 Экономика, Финансы
На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю
Минск, 25 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 25 июля белорусский рубль ослаб к доллару США и евро, но укрепился по отношению к российскому рублю.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0042 рубля (0,18%) и составил 2,3268 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0022 рубля (0,11%) до 1,9901 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,0009 рубля (0,03%) и составил 3,1580 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 25 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent пошли в рост и торгуются выше 74 долларов за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, сегодня вырос до 63,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0042 рубля (0,18%) и составил 2,3268 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0022 рубля (0,11%) до 1,9901 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,0009 рубля (0,03%) и составил 3,1580 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 25 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent пошли в рост и торгуются выше 74 долларов за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, сегодня вырос до 63,22 рубля, следует из данных Московской биржи.