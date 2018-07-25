В "Детском Евровидении — 2018" в Минске примет участие рекордное количество стран в истории конкурса

Минск, 25 июля. В ежегодном международном телевизионном песенном конкурсе "Детское Евровидение — 2018", который пройдет в Минске, примет участие рекордное количество стран в истории конкурса, сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании.



Европейский вещательный союз (ЕВС) 25 июля представил список всех стран — участниц нынешнего песенного форума. Участие в "Детском Евровидении — 2018" официально подтвердили 19 стран: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Франция, Македония, Грузия. Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Великобритания (Уэльс).



Таким образом, в Беларуси в песенном соревновании для юных артистов примет участие самое большое количество стран за все историю детского конкурса (с 2003 года). В первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году, когда форум принимал Минск, — 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 конкурсантов.



По правилам, в конкурсе могут принимать участие только 18 стран. Однако в этом году ЕВС и Белтелерадиокомпания сделали исключение для Израиля как страны-победительницы взрослого "Евровидения-2017".



"Детское Евровидение — 2018" пройдет в Беларуси в ноябре. 31 августа состоится финал белорусского национального отборочного тура детского конкурса.

