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Дата распечатки: 25.07.2018 19:40
 
25.07.2018 19:01 Общество

На станции метро "Автозаводская" задержан пассажир, спрыгнувший на рельсы

Минск, 25 июля. На станции "Автозаводская" столичного метро задержан пассажир, спрыгнувший на рельсы.

Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в "Твиттере", инцидент произошел 25 июля в 17.18.

"На первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир. Было снято напряжение с контактного рельса. Гражданин задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. Метрополитен работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
БелаПАН.

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