На станции метро "Автозаводская" задержан пассажир, спрыгнувший на рельсы

Минск, 25 июля. На станции "Автозаводская" столичного метро задержан пассажир, спрыгнувший на рельсы.



Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в "Твиттере", инцидент произошел 25 июля в 17.18.



"На первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир. Было снято напряжение с контактного рельса. Гражданин задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. Метрополитен работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

